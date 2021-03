Breno Garibalde pede apoio para a classe artística em mais um momento de restrições









16/03/21 - 11:17:33

“Não podemos soltar a mão de ninguém”, foi assim que o vereador Breno Garibalde (DEM) encerrou sua fala na sessão virtual da Câmara Municipal, de Aracaju, que aconteceu na manhã desta terça-feira, 16. Na ocasião, o parlamentar fez um pedido de apoio para a classe artística sergipana que está enfrentando mais um momento de dificuldade diante das novas restrições impostas aos estabelecimentos.

“Todos nós sabemos que devemos priorizar a saúde e a segurança, mas devemos também dar garantia para que essas pessoas possam sobreviver num tempo em que não estão podendo trabalhar normalmente. Faço um apelo ao governo do Estado para que possa fomentar mais editais destinados a essa classe, até mesmo via Lei Aldir Blanc, como foi feito recentemente. A gente precisa dar garantias para que essa categoria não sofra ainda mais. Irei solicitar informações sobre os recursos dessa lei, pra tentar ver o que pode ser feito de forma urgente”, afirmou o vereador.

Breno também falou sobre o toque de recolher, que foi adotado pela primeira vez em Aracaju. Para ele, é necessário que a população se conscientize mais do momento que estamos vivendo e colabore para que em breve possamos retornar ao normal.

“Infelizmente sabemos que se faz necessário o toque de recolher para ver se a gente consegue controlar um pouco isso tudo, mas claro que precisamos de mais consciência e ajuda por parte da população também: se puderem, fiquem em casa, se protejam, protejam os outros e respeitem os protocolos de segurança. O sistema de saúde está em colapso e os profissionais da linha de frente estão exaustos”, ressaltou o parlamentar.

Outro assunto colocado em pauta e preocupa o vereador é sobre o sistema de vacinação da população aracajuana, que teve uma pequena pausa devido ao estoque de vacinas atual que está chegando ao fim.

“A vacinação está suspensa, por falta de vacinas e é muito preocupante ouvir essa notícia nos tempos que estamos vivendo. Espero que esse consórcio firmado entre Aracaju e outros municípios para compra de vacinas, seja eficaz e traga o quanto antes essas novas doses, já que infelizmente não podemos contar com o governo federal. Aproveito também para parabenizar o prefeito Edvaldo pela forma que vem conduzindo o plano de vacinação na nossa cidade. Hoje Aracaju é uma das capitais que mais vacinou a população proporcionalmente, com cerca de 5% da população vacinada e com 98% das vacinas recebidas foram utilizadas”, finalizou Breno.

Por Felipe Martins, Assessoria de Imprensa do parlamentar