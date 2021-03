COM BEBIDAS E DROGA, FESTA CLANDESTINA É ENCERRADA APÓS AÇÃO EM ITABAIANA









16/03/21 - 08:52:23

Equipes das polícias Civil e Militar deflagraram uma operação policial e encerraram uma festa, com aglomeração de pessoas, em uma chácara de Itabaiana, na tarde dessa segunda-feira (15).

Houve prisões por posse de drogas, corrupção de menores, fornecimento de bebidas alcoólicas a menores, além do descumprimento de medida sanitária e perturbação do sossego. A operação foi desencadeada por policiais civis de Itabaiana e de Ribeirópolis em conjunto com a Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) e Companhia Independente de Operações em Área de Caatinga (Ciopac).

De acordo com os delegados Gregório Bezerra, Kherton Rafael e João Agra, a ação policial surpreendeu em flagrante cerca de 15 pessoas em uma chácara ao lado de um motel, às margens da BR-235. Dentre os envolvidos, estavam três meninas menores de idade, sendo uma delas com apenas 12 anos.

Além disso, os suspeitos estavam aglomerados, sem o uso de máscaras, fazendo o uso de bebidas alcoólicas. A ação policial também resultou na localização de comprimidos contendo anfetamina. Após revista, todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia para realização dos procedimentos legais.

Os delegados destacaram também que, neste momento difícil de pandemia, a polícia, como instituição essencial à vida em sociedade, continua desempenhando seu trabalho e estando à disposição daqueles que precisarem. As denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Informações e foto SSP