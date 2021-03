CRESS-SE abre inscrições para o Curso Pareceres Sociais, Laudos e Relatórios









16/03/21 - 06:39:50

O Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) abre inscrições nesta segunda-feira (15) para o Curso Online “Pareceres Sociais, Laudos e Relatórios: Desafios e possibilidades”, que será realizado nos dias 23 e 30 de março, das 19h30 às 21h30 e terá como ministrante a assistente social do INSS aposentada e doutoranda de Serviço Social da UERJ, Marinete Cordeiro Moreira.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até as 23h59 do dia 22 de março e podem ser realizadas através da Plataforma Sympla. Podem se inscrever no curso assistentes sociais inscritos no CRESS Sergipe. Após preenchimento das vagas, o Conselho pode ampliar o número de vagas para inscrições de assistentes sociais de outros regionais do país, assim como para estudantes de Serviço Social. Lembrando que o CRESS irá divulgar posteriormente se haverá ampliação de vagas.

Terá direito a certificado o/a assistente social que participar dos dois módulos do curso. O curso será realizado totalmente online, também através da Plataforma Sympla Streaming (o aplicativo Zoom deve estar instalado no computador ou smartphone).

Inscrições através do Link: https://www.sympla.com.br/curso-do-cress-se—pareceres-sociais-laudos-e-relatorios-desafios-e-possibilidades__1158485 (link na BIO)

Dúvidas e informações de inscrições e acesso através do email: curso.cress.se@gmail.com.

Sobre a ministrante

Marinete Cordeiro Moreira possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense (1985). Especialização em Política e Sociedade pelo PREPES PUC MG (1995). Mestrado em Serviço Social – Área de concentração: Política Social e trabalho (2005). Servidora pública federal – assistente social aposentada do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Professora substituta do Curso de Serviço Social na UFF – Rio das Ostras (2020).

Dentre as produções bibliográficas de Marinete estão os artigos “O estudo Social e Perícias, Laudos e pareceres técnicos – debates atuais no judiciário, no Penitenciário e na Previdência Social”, junto com Raquel Alvarenga, no livro “O Parecer Social – um instrumento de viabilização de direitos (Relato de uma experiência)”, organizado pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), ambos nas edições 11, São Paulo, em 2014, e a edição 10, São Paulo, em 2003. Além de apresentações de trabalho, conferência ou palestra com o tema Relatórios, Laudos e Pareceres Sociais: Instrumentos de Inclusão Social.

Ascom/CRESS-SE