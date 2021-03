Governo do Estado anuncia R$ 50 milhões em crédito para pequenos empreendedores

Linha especial via Banese visa dar suporte para enfrentamento às restrições da pandemia

Conforme antecipado pelo governador Belivaldo Chagas, na última segunda-feira (15), durante coletiva de imprensa, o Banese disponibilizará R$ 50 milhões em crédito para pequenos empreendedores do setor de bares, restaurantes, pousadas, casas de espetáculos e outros tipos de empreendimentos ligados aos setores gastronômico, cultural, de turismo e de entretenimento, com o objetivo de beneficiar os empreendimentos no enfrentamento às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

Os últimos detalhes foram definidos em reunião do governador com representantes do Banese e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), na manhã desta terça-feira (16). “Desde o início da pandemia da Covid-19 que estamos tentando auxiliar os setores mais afetados pelas medidas de combate à doença, e agora não poderia ser diferente. Sabemos que o momento continua impondo dificuldades a todos e o governo do Estado não poderia deixar de ajudar estes empreendimentos, que garantem renda e empregos para milhares de sergipanos e sergipanas”, pontuou o governador Belivaldo Chagas.

A medida deve contar com suporte do Fundo de Aval do Estado (Faes). As linhas de crédito serão destinadas a microempresas e empresas de pequeno porte pertencentes aos setores industrial, comercial e de serviços, além de empresários individuais, profissionais liberais e que atuam no setor informal da economia, conforme previsto na relação de beneficiários do Faes.

Serão disponibilizados até R$ 72 mil para pessoas jurídicas e até R$ 10 mil para pessoas físicas, com taxas que partem de 0,5% ao mês. O prazo é de até 60 meses, incluindo a carência de até 12 meses.