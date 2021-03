PESQUISA: SENADORA MARIA DO CARMO LAMENTA DESRESPEITO AO CONSUMIDOR









16/03/21 - 10:17:32

Números mostram que situação piorou durante e pandemia

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) lamentou o alto nível de desrespeito aos consumidores brasileiros, especialmente, durante a pandemia gerada pelo novo coronavírus. A fala da parlamentar se baseia em pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) mostrando que a maioria dos cidadãos, ainda, se sente desrespeitada nas relações de consumo.

Os dados revelam que 67% dos pesquisados já sentiram seus direitos desrespeitados. “É uma situação complexa, pois temos um Código de Defesa do Consumidor que acabou de fazer 30 anos, mas essa relação continua sendo negligenciada”, disse Maria do Carmo. Ela ressaltou que esses abusos são praticados, não só na aquisição de produtos, mas sobretudo, em serviços. “São planos de saúde, telefonia, internet, assinaturas de serviços à cabos e tantos outros”, citou.

Segundo a pesquisa, realizada entre dezembro e janeiro passados, os casos de desrespeito pioraram durante a pandemia. Para 64% dos consultados, situações desse tipo se tornaram mais comuns desde o ano passado. Para outros 50%, a despeito do CDC, o consumidor médio brasileiro ainda tem pouco poder e autonomia nas relações de consumo. Ainda assim, eles acreditam que devem lutar por seus direitos quando se sentem lesados.

Os dados apontam, também, que um total de 65% dos entrevistados revelou já ter tido problemas “diversas ou algumas vezes” com fornecedores de produtos e serviços. E 82% disseram que, quando passam por essas situações, “reclamam sempre ou na maioria das vezes”. Para a senadora Maria do Carmo, esses abusos na relação de consumo são desgastantes e desrespeitosos. Assim como a pesquisa mostrou, ela também concorda que o Código é um dispositivo útil para a sociedade, pois resguarda os seus direitos enquanto consumidores.

Da assessoria com informações da Agência Senado