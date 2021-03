PREFEITURA DA BARRA DOS COQUEIROS FECHA AS PRAIAS NO ANIVERSÁRIO DE ARACAJU









16/03/21 - 14:11:59

O prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, acompanhando a decisão do decreto governamental do Estado de Sergipe e o fechamento das praias da capital, resolveu nesta terça-feira (16) também fechar as praias do vizinho município de Barra dos Coqueiros.

O prefeito da Barra informou ao programa Liberdade Sem Censura que a decisão visa principalmente o combate e o alastramento da pandemia e por conta disso e para evitar aglomerações, também manterá as ações restritivas e fechará as praias daquele município.

Com informações e foto do radialista Alex Carvalho Everton Júnior no programa liberdade sem censura