Prefeitura de Aracaju suspende aulas nos polos da Academia da Cidade

16/03/21 - 13:24:25

Em virtude das novas restrições sanitárias, com base no decreto do Governo do Estado que suspende atividades esportivas, o Programa Academia da Cidade interrompe temporariamente aulas presenciais em 11 polos. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que coordena o Programa, irá aumentar o cronograma de aulas online com objetivo de incentivar a atividade física e de não deixar a população desassistida.

As aulas nos polos Augusto Franco, bairro América, Industrial, Zilda Arns, Luzia, Santa Maria, Santos Dumont, Maracaju, Centro de Criatividade, Bugio e Sol Nascente foram retomadas em dezembro. Desde então, para frequentar as aulas era necessário realizar o teste RT-PCR, conforme protocolo produzido pela SMS.

Atualmente, o Programa tem 625 pessoas inscritas e 361 participantes. Atuando na área técnica do Programa Academia da Cidade, Bárbara Oliveira Santana explica que serão ofertadas mais aulas online, pelo Instagram da Secretaria (@saudeAracaju), enquanto as restrições permanecerem.

“Hoje, temos lives dois dias na semana, terças e quintas-feiras. A partir da próxima semana, iremos ofertar aulas na segunda, quarta e sexta-feira, das 8h30 às 9h, no Instagram da Saúde. As aulas ficarão salvas para quem não puder assistir ao vivo garantir a atividade física. As lives são um recurso para manter o Programa próximo à população e para estimular a prática de atividade física”, disse.

Bárbara afirma que os 11 polos que serão desativados, temporariamente, foram escolhidos por serem espaços abertos, e que os protocolos de distanciamento foram mantidos, apesar da resistência de alunos.

“As aulas foram retomadas em 11 dos 24 polos de acordo com protocolo estabelecido. Mesmo com todos os cuidados, tivemos dificuldades com usuários resistentes ao uso da máscara e adaptamos as atividades para evitar fadiga, motivo alegado para tirar a proteção. É importante a colaboração de todos neste momento para que o trabalho da Academia, que é de promover qualidade de vida, retorne o mais rápido possível”, ressalta a área técnica do Programa.

