SES VIABILIZA A IMPLANTAÇÃO DE 10 NOVOS LEITOS DE PARA COVID-19 NO HU









16/03/21 - 13:38:33

No esforço de ampliar a assistência aos pacientes infectados pelo novo coronavírus, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) solicitou ao município de Aracaju a incorporação de leitos hospitalares exclusivos para atender os pacientes infectados pela COVID-19 no Hospital Universitário (HU).

Serão abertos, até o fim desta semana, 20 novos leitos COVID19. Destes, 10 são de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e os demais de enfermaria, sendo oito para adultos e dois pediátricos.

Um Termo de Cooperação Técnica, entre Estado, município de Aracaju e o HU, foi celebrado para viabilizar a implantação dos novos leitos. A parceria vai beneficiar a população acometida com a Covid-19, devido ao cenário de crescimento do contágio.

Com essas 10 novas vagas de UTI’s, Sergipe amplia para 186 leitos de UTI Adulto, só na rede pública. Na semana passada, 11 novos leitos de UTI, exclusivos para pacientes com a Covid-19, foram implantados em hospitais parceiros, sendo seis no Hospital da Polícia Militar e cinco no Hospital Cirurgia.

Segundo a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, os leitos estão sendo ativados de acordo com a projeção do número de casos. “Estamos trabalhando com taxas de ocupação de leitos de UTI crescentes. Fizemos a movimentação para a abertura de novos leitos e conseguimos abrir, neste momento, mais 10 leitos de UTI. Esses leitos no HU potencializam nossas ações em reposta às necessidades da população”, disse a secretária.

Foto: ilustrativa/Governo de Sergipe