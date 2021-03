SOCORRO ADOTA NOVAS MEDIDAS DE ATENDIMENTO PARA DIMINUIR CONTÁGIO









16/03/21 - 05:08:19

Diante do agravamento da pandemia, com a intensificação dos casos de covid-19, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro adotou novas medidas para diminuir o risco de contágio da doença. Por isso, estabeleceu, por meio do Decreto 23.195/2021, a retomada do atendimento ao público de forma remota por telefone e e-mail e, nos casos em que o atendimento precise ser efetivado de forma presencial, será realizado mediante prévio agendamento, que pode ser solicitado por meio do telefone da secretaria que deseja atendimento.

Os números de contato de cada secretaria estão disponíveis no portal www.socorro.se.org.br. Além da mudança na forma de atendimento, as atividades educacionais presenciais em todas as escolas da rede de ensino pública e privada, estão suspensas até o dia 4 de abril. As escolas estão autorizadas a abrir, de segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 14h, para prestar suporte, exclusivamente, aos alunos.

De acordo com Padre Inaldo, as ações são para proteger os servidores e a população. “Mais uma vez o país está tendo um aumento no número de casos e de mortes pela doença. Por isso, temos que reforçar os cuidados. Peço à população que compreenda a necessidade urgente de evitarmos aglomeração e de aumentar os cuidados de higienização”, alerta Padre Inaldo.