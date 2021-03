Valadares Filho pede por medidas que amenizem prejuízos sociais e econômicos









16/03/21 - 09:14:08

Sem esconder sua preocupação com o avanço da Covid-19 no Brasil e em Sergipe, o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) reforçou a necessidade de que o governo estadual e a Prefeitura de Aracaju adotem medidas que possam amenizar os prejuízos sociais e econômicos que já são uma realidade no Estado.

“Medidas restritivas baseadas em dados oficiais e na ciência são necessárias. Mas Sergipe está omisso em alternativas econômicas emergenciais e auxílio social. Não se pode ficar apenas aguardando o que vem do governo federal. O estado precisa de iniciativas próprias na crise”, ressaltou.

De acordo com ele, outros estados vêm mostrando planejamento e ações concretas para o setor econômico, em especial bares, restaurantes, hotéis, comércio, que vem sendo fortemente atingido pela pandemia.

“Temos empresários, trabalhadores e desempregados enfrentando sérios problemas. Cada um deve ser olhado de um jeito diferente. Mas o que não podemos é ficar omissos ou esperando somente pelo auxílio emergência do governo federal”, adverte. “Iniciativa na gestão pública é fundamental”, completou.

Fonte e foto assessoria