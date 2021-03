Vereador parabeniza Belivaldo e Edvaldo por ações de combate ao coronavírus









16/03/21 - 12:30:50

Com o constante aumento no número de casos de reinfecção pela Covid-19 em Sergipe, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) demonstrou a sua preocupação com a temática e reconheceu o conjunto de ações que estão sendo tomadas pela prefeitura de Aracaju e o governo do Estado. Desde o início da pandemia, Sergipe registrou 159.857 casos confirmados e mais de três mil mortes causadas pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico do coronavírus, divulgado na noite da última segunda-feira, 15, o estado registrou a marca de 1.057 casos e 18 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas.

“Sei que é uma tarefa muito delicada. Não há remédio que não seja amargo, sei que não há decisão que seja simples, fácil de ser tomada, mas sei que elas têm sido decisões corajosas, serenas, sérias, equilibradas e que há, sobretudo, o objetivo de preservar a população em seu todo; a vida sendo colocada como elemento central dessas preocupações”.

O parlamentar reconhece todo o esforço que está sendo tomado pelo governador Belivaldo Chagas, assim como pelo prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, principalmente no que diz respeito ao setor econômico. “Reconheço o esforço que ambos têm feito no sentido de cuidar da economia, a atenção que tem dado ao setor produtivo da economia sergipana e de Aracaju, e também as falas de cada um no sentido de que a população respeite, cada vez mais, o isolamento, as restrições que estão sendo impostas, porque nada que o poder público faça isoladamente surtirá resultado. É preciso que a população esteja empenhada e colabore nesse sentido”, pontuou.

Diante desse momento difícil que a sociedade vem passando, Bittencourt pontuou que os esforços só surtirão efeito “se forem em conjunto, em ação do poder público, ação da iniciativa privada e ação da população. Infelizmente nesse momento todos nós temos que dar nossa parcela de sacrifício em favor da vida da população”, finalizou.

Por David Rodrigues

Foto: Agência CMA