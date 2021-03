Dietas restritivas podem interferir na imunidade, informa nutricionista









17/03/21 - 07:49:40

A pandemia do novo coronavírus trouxe diversas mudanças na vida de toda a população. O distanciamento social e as medidas mais restritivas adotadas provocaram modificações nos hábitos e no estilo de vida da sociedade.

O período de adaptação acabou gerando muita ansiedade e a nova rotina também provocou alterações no dia a dia, entre elas com a alimentação. “Neste momento de pandemia, em que as pessoas estão em casa, gerou um aumento da ingestão de alimentos e, consequentemente, o aumento de peso”, comenta o nutricionista e professor da Universidade Tiradentes, Heriberto Anjos.

“É importante pensar em melhores escolhas alimentares e, com isso, diminuir o excesso de peso. Além disso, procurar um profissional de Educação Física para auxiliar no processo de perda de peso”, acrescenta.

O nutricionista chama atenção para o risco das dietas restritivas neste período. “A imunidade se dá em virtude de ter um equilíbrio na alimentação, um equilíbrio de nutrientes, de forma quantitativa e qualitativa. Por isso, as dietas restritivas não são aconselhadas neste momento de pandemia”, salienta Heriberto.

“As pessoas precisam ficar em casa, se cuidar e ter uma maior resistência imunológica por se tratar de uma pandemia causada por um vírus. Uma restrição alimentar pode interferir na imunidade”, complementa.

Para Heriberto, a adequação nutricional leva à melhora do sistema de defesa do organismo. “É importante ingerir alimentos saudáveis, quanto mais frutas e hortaliças é melhor. Além disso, ter um controle daqueles alimentos que são hipercalóricos, esses alimentos que são ultraprocessados”, enfatiza.

“A orientação serve justamente para ter um aporte de micronutrientes que são responsáveis pelo desencadeamento de processos metabólicos no sistema imunológico”, finaliza o nutricionista.

Assessoria de Imprensa