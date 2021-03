Em nota, Sindmed fala da superlotação no Hospital Fernando Franco, em Aracaju









17/03/21 - 13:13:32

Em nota, Sindmed fala da superlotação no Hospital Fernando Franco, em Aracaju Quarta-feira, 17 de março de 2021, aniversario de 166 anos da capital Aracaju.

Na manhã deste dia festivo para a capital Aracaju, o SINDIMED – Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe- recebeu uma denúncia de superlotação nos hospitais municipais. Pacientes com cateter de oxigênio sendo atendido dentro e fora dos containers, no Hospital Fernando Franco, em cadeiras de plásticos, devido a falta de leitos para pacientes COVID-19 do serviço.

O sindicato irá levar a denúncia aos órgãos fiscalizadores para providências urgentes e imediatas. No último dia 14 de marco de 2021, o SINDIMED por meio de nota publica já solicitava às autoridades medidas mais restritivas com receio de chegarmos a esta situação denunciada. No Boletim COVID-19 do dia 16/03 a taxa de ocupação das UTIs no serviço público era 89,7% e no serviço particular 100%.

Sindmed