FORÇA-TAREFA FISCALIZARÁ O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS NAS PRAIAS

17/03/21 - 08:05:44

Com o objetivo de assegurar o cumprimento das novas medidas restritivas, definidas pelos governos estadual e municipal, para conter a propagação do novo coronavírus, a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) reforçará as fiscalizações a partir das primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 17. Na ocasião, serão empreendidas ações integradas aos órgãos estaduais no sentido de fazer cumprir as determinações previstas nos decretos do Poder Executivo.

“Hoje, 17 de março, é aniversário da cidade de Aracaju. Infelizmente, devido a essa terrível pandemia, nós não poderemos comemorar como gostaríamos. Ao contrário, teremos medidas restritivas sérias. Bares e restaurantes estarão fechados, assim como academias de ginástica. Estará proibida, também, qualquer atividade nas praias da capital”, enfatizou o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

Para alinhar os detalhes da operacionalização das ações, estiveram reunidos com o secretário da Defesa Social de Aracaju os representantes dos órgãos operacionais da pasta, que são a Defesa Civil, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) e a Guarda Municipal de Aracaju (GMA). “Nossas equipes, juntamente com as equipes do estado, estarão fiscalizando o cumprimento dessas novas medidas para garantir que a pandemia seja freada, com a redução do contágio, de maneira que possamos assegurar tratamento digno para os aracajuanos”, destacou o gestor.

De acordo com o diretor da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), subinspetor Fernando Mendonça, haverá, também, uma ação intensificada no terminal de integração da Atalaia. “Estaremos no local orientando as pessoas sobre a impossibilidade de acessar a praia, já no momento que houver o desembarque dos ônibus. Agiremos de maneira antecipada, reforçando informações sobre a fiscalização que ocorrerá no local. A operação será desenvolvida durante todo o dia”, pontuou.

A Defesa Civil de Aracaju atuará, inclusive, com a utilização de drones, durante a operação. “Será disponibilizado todo o aparato técnico da Defesa Civil, inclusive com a utilização de drones, para melhor visualizar possíveis banhistas ou pessoas que estejam na faixa litorânea das praias de Aracaju, descumprindo o decreto”, indicou o coordenador do órgão, major Sílvio Prado.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, indicou que haverá a verificação do cumprimento das medidas, também, nos bares e restaurantes. “Não há possibilidade para o consumo no local. Será permitida somente a entrega em domicílio, por meio de delivery. Aqueles estabelecimentos que descumprirem o que está previsto no decreto, tanto do governo quanto do município, serão responsabilizados administrativamente, com a lavratura do correspondente auto de infração e instauração do processo administrativo, o que poderá culminar na aplicação da pena de multa”, explicou o coordenador.

Toque de recolher

A partir das 18h, as viaturas da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) fiscalizarão o fechamento do comércio, levando em consideração as medidas previstas nos decretos do governo Estadual e Municipal. “Já às 20h, quando começa o período determinado para o toque de recolher, também haverá ação ostensiva da Guarda nos diversos locais da cidade, para que as pessoas que ainda estiverem circulando sejam orientadas a voltar para casa”, acrescentou o secretário Luís Fernando Almeida.

