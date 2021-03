GUSTINHO RIBEIRO VISITA NOVO SUPERINTENDENTE DA CODEVASF EM SERGIPE









17/03/21 - 12:44:05

Na tarde desta terça-feira, 16, o deputado federal e vice-líder do Governo, Gustinho Ribeiro, esteve na sede da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), numa visita ao novo superintendente do órgão, Marcos Alves.

Durante o encontro, foram discutidos investimentos e obras importantes para Sergipe. “Conversamos sobre obras importantes para Aracaju, para o Interior do Estado, discutimos um projeto de urbanização para os acessos à cidade de Lagarto e firmamos uma parceria entre o nosso mandato e a Codevasf”, afirmou Gustinho.

“Vamos buscar recursos em Brasília importantes para a Codevasf, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos sergipanos, fortalecer o desenvolvimento econômico do nosso Estado e apoiar as políticas públicas voltadas para a infraestrutura”, lembrou Gustinho.

O parlamentar destacou ainda que a parceria será muito importante para a geração de emprego e renda. “Por conta da pandemia, vamos ajudar no desenvolvimento econômico e social em parceria com a Codevasf Nacional, a empresa em Sergipe e o nosso mandato”, garantiu Gustinho.

Fonte e foto assessoria