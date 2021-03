IGREJA QUADRANGULAR COMUNICA QUE O PASTOR LUIZ ANTÔNIO RECEBEU ALTA









17/03/21 - 11:52:37

A Igreja do Evangelho Quadrangular de Sergipe comunica que o pastor Luiz Antonio recebeu alta do Hospital Primavera nesta quarta-feira, 17, e segue o tratamento de recuperação contra Covid-19 em sua residência. A Igreja e a família Abreu Silva agradecem a todos e reforça o pedido de permanência em oração por todos que ainda se encontram hospitalizados por conta do vírus.

Igreja do Evangelho Quadrangular Sergipe