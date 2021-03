INCRA CONCLUI INVESTIMENTO DE R$ 224 MIL EM 16 ASSENTAMENTOS DE SERGIPE









17/03/21 - 13:55:31

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) concretizou esta semana um investimento de pouco mais de R$224 mil em áreas de reforma agrária do estado de Sergipe.

Os recursos, correspondentes apenas à última quinzena de fevereiro e à primeira do mês de março, integram o conjunto créditos aplicados pela autarquia federal para auxiliar na instalação das famílias assentadas e fomentar o início de atividades produtivas. “O investimento em créditos é muito importante, porque contribui para a estruturação da vida do assentado. É um investimento com retorno direto, porque tem um grande impacto, não somente na vida das famílias que recebem os recursos ou em seus assentamentos, mas, também, nos municípios onde essas famílias vivem, movimentando o comércio e fomentando a produção de alimentos. E isso tem um valor ainda maior em um período difícil, de pandemia, como o que estamos vivendo”, analisou Roberto Freire, superintendente substituto do Incra em Sergipe (Incra/SE).

Ao todo, os investimentos executados nesse início de março contemplaram 40 famílias, assentadas em 16 áreas de reforma agrária, espalhadas pelos municípios de Itaporanga D´Ajuda, Malhador, Indiaroba, Lagarto, Porto da Folha e Poço Redondo.

Por Daniel Pereira

Foto INCRA/SE