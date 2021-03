Sergipe passa a ter toque de recolher das 20h às 5h a partir desta quarta-feira, dia 17









A medida foi uma das anunciadas pelo governo do estado esta semana, para tentar evitar o colapso na rede hospitalar, já sobrecarregada pela alta taxa de ocupação de leitos por pacientes com Covid-19.

Todas as medidas vão de hoje até a próxima segunda-feira (22,) quando o governador se reúne com o Comitê Técnico Científico, para avaliar o resultado da aplicação das novas medidas de restrição.

Durante o horário do toque de recolher, somente poderão funcionar os serviços essenciais à população. Os estabelecimentos de serviços e comerciais, inclusive lojas de conveniência, deverão encerrar as suas atividades até às 18h. Supermercados poderão funcionar até as 19h, de modo a garantir o deslocamento dos seus colaboradores às suas residências.

Veja medidas vigentes no estado

Toque de recolher: a medida vai até o dia 22 de março, com a proibição de circulação de pessoas e de veículos neste horário, exceto em caso de trabalho, emergência médica ou urgência inadiável. Durante o horário do toque de recolher somente poderão funcionar os serviços essenciais à população, além dos serviços de entrega em domicílio de bares, restaurantes e estabelecimentos similares.

Comércio: os estabelecimentos de serviços e comerciais, inclusive lojas de conveniência, deverão encerrar as atividades até às 18h, exceto supermercados e similares, que poderão funcionar até as 19h. O limite de público permanece de 50% no comércio.

Templos religiosos, academias, salões de beleza, bares e restaurantes: devem funcionar até às 18h, com limite de 30% da capacidade, e não podem abrir nestes sábado (20) e domingo (21).

Praias: fica proibida a circulação de pessoas e a realização de atividades econômicas nas praias, orlas fluviais, parques aquáticos e similares, parques e praças esportivas ou similares, assim como a prática de quaisquer atividades esportivas coletivas amadoras, sendo permitidas as práticas individuais, desde que não gerem aglomerações em todo o estado no sábado e domingo.

Serviço público: até o dia 21, a administração pública estadual não essencial poderá funcionar em regime de trabalho remoto. A medida também é recomendada para órgãos municipais.

Aulas: as escolas da rede particular estão com aulas presenciais suspensas até o dia 4 de abril, retornando no dia 5. Já as da rede pública, que deveriam voltar dia 22 de março, foram adiadas e também devem retornar no dia 5. As creches, berçários e pré-escola continuam com o funcionamento presencial. Aulas e atividades práticas do ensino superior e profissionalizante podem funcionar. Eventos, parques e circos: continuam proibidos quaisquer eventos até o dia 21 de março.