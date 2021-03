Shopping Peixoto emite nota sobre episódio na entrada de estacionamento









17/03/21 - 07:22:27

A Direção do Shopping Peixoto lamenta o fato ocorrido nesta terça-feira, 16/03, na entrada do estacionamento. Trata-se de um fato isolado, sendo que as imagens do circuito interno de segurança já foram amplamente divulgadas para ajudar na identificação do responsável.

O Shopping Peixoto ressalta sua preocupação com a segurança dos clientes e já reforçou as medidas para continuar garantindo aos seus clientes e colaboradores, toda tranquilidade ao frequentar nosso espaço de compras e de lazer.

A DIREÇÃO