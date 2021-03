Umbaúba: Vereadores solicitam ao Poder Executivo reforma dos mercados









17/03/21 - 13:25:47

Em sessão ordinária, nesta última terça-feira (16), os vereadores de Umbaúba discutiram melhorias para o Município. Durante a sessão, foi votado a indicação n° 45 de autoria do vereador Moisés Augustinho (CIDADANIA), que solicita ao Poder Executivo a reforma na estrutura física dos mercados municipais, considerando que os locais têm grande importância para os agricultores familiares escoarem a sua produção. O espaço também integra o comércio local, tanto produtores agrícolas como consumidores da zona rural e urbana. Com isso, os comerciantes terão mais comodidade.

Na ocasião, o presidente da Casa, Gutto Prado (MDB), destacou medidas que a Câmara vem tomando em combate a propagação do Covid-19. “Vamos dar exemplo, não iremos compartilhar material de uso pessoal, foi colocado em cada bancada álcool em gel para uso frequente, o uso da tribuna irá ficar restrito, devido ao compartilhamento do mesmo microfone, aos que quiserem fazer o uso da palavra, façam em suas bancadas. Quero deixar claro que todo o prédio foi sanitizado nesta segunda-feira, como medida de segurança”, indagou.

Ainda na sessão, foi aprovado o Projeto de Lei (PL) n°. 03/2021, de autoria do prefeito municipal, Humberto Santos Costa (MDB), que autoriza ao Poder Executivo a abrir e em favor da Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) crédito especial no valor de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para a aquisição de um “castramóvel” (veículo utilizado no controle e castração de animais). “Vale ressaltar que é de suma importância a aprovação do Projeto, não só para a saúde animal, mas para a saúde de toda a população”, destacou o presidente da Casa, Gutto Prado.

Foi aprovado também a indicação n°. 48 de autoria do vereador, Antônio Cirilo (MDB), que solicita ao Poder Executivo a construção de um conjunto habitacional ao lado da clínica do povoado Matinha.

Texto e fotos: ASCOM CMU