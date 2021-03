Unimed: pacientes com síndromes gripais devem reagendar consultas eletivas









17/03/21 - 07:55:38

Desde o início da pandemia, a Unimed Sergipe realiza esforços não somente para tratar os pacientes infectados, como também para evitar que haja transmissão nas suas unidades. Diante disso, a orientação dada a pacientes que possuem consultas eletivas marcadas e que no dia da consulta apresente algum sintoma de gripe, é de que a visita seja remarcada.

A médica cooperada Unimed Sergipe e Coordenadora do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (Nais), Luciana Guimarães, explica que as consultas eletivas ou ambulatoriais são aquelas que o paciente pode esperar até a data do agendamento. “Se a pessoa precisa ir ao ginecologista rastrear o colo do útero, ou está fazendo o segmento de uma doença crônica, como diabetes ou hipertensão, ou tratando um problema cardíaco em que o médico define um retorno anual semestral, todos esses casos são considerados consultas eletivas”, esclarece a médica.

Em todas as unidades da Unimed Sergipe, os protocolos sanitários orientados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde são seguidos à risca. No entanto, diante da gravidade da pandemia, quem apresentar sintomas gripais deve ficar em casa e reagendar o seu atendimento eletivo, mesmo que ainda não haja um diagnóstico positivo para o novo Coronavírus.

“Estamos vivendo uma pandemia com um grande número de casos, inclusive aqui em Aracaju, onde a média móvel cresce diariamente, possivelmente decorrente da nova variante do Coronavírus que sabemos que já circula no nosso Estado e que tem um poder de transmissão muito maior do que a variante do ano passado. O fato de você estar com tosse, coriza, dor de garganta, dor no corpo e ainda não saber se esses sintomas podem ser Covid ou não e se colocar em exposição, em ambientes que tenham outras pessoas e com doenças crônicas, você coloca toda a coletividade em risco. Então, é muito importante que o paciente que tenha qualquer sintoma gripal não compareça à consultas agendadas”, continua Luciana.

Reagendamento

O reagendamento das consultas eletivas, tanto no Nais quanto na unidade Materno-Infantil, podem ser feitas através dos telefones (79) 2107-8751 e 0800 704 0111. “Quando o paciente entrar em contato, deve informar que apresenta sintomas gripais e solicitar uma nova data. No Nais e na unidade Materno-Infantil, a temperatura do paciente é aferida na entrada”, explica a coordenadora da unidade Materno-Infantil, a médica Clara Elizabeth Carvalho.

Também como forma de prevenção, um dia antes das consultas, a Unimed entra em contato com o paciente para confirmação do comparecimento e também questiona se a pessoa apresenta algum sintoma gripal.

Fonte e foto assessoria