VEREADOR PEDE QUE GOVERNO CUMPRA LEI QUE TORNOU ATIVIDADE RELIGIOSA ESSENCIAL









17/03/21 - 06:57:51

O cumprimento da Lei 8.735 que tornou atividade religiosa como essencial em Sergipe tem dado o que falar após o governador Belivaldo Chagas não cumprir o que assinou. Em decreto, o chefe do executivo determinou o fechamento dos templos religiosos nos dias 20 e 21 de março, para o vereador Fábio Meireles (PSC), o governador está descumprindo a própria lei. O parlamentar utilizou o pequeno expediente da sessão remota da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para criticar o governo estadual pela medida.

Para Fábio Meireles, respeitar as medidas de segurança é dever de todos, mas cumprir a lei também. “Respeito às medidas tomadas pelo Governador Belivaldo Chagas no tocante ao combate ao Coronavírus e estou aqui para nos unir esforços, mas o próprio governador tornou a atividade religiosa como essencial à população, portanto estou cobrando o cumprimento dessa lei, claro, seguindo as recomendações sanitárias e até com quantitativo menor de pessoas. O que precisamos é das igrejas abertas, afinal igreja é essencial”, afirmou.

Ainda em seu discurso, frisou a importância de seguir os protocolos sanitários. “Quero reforçar o cumprimento dos protocolos de saúde como utilização da máscara e distanciamento social. Lavem sempre as mãos e passem álcool. Estamos trabalhando normalmente, pegando ônibus, seguindo a nossa vida e para isso precisamos seguir os protocolos, seja na igreja, no trabalho, no supermercado e no dia a dia”, pontuou.

Por: Assessoria

Foto: Milton Carvalho