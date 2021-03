Alta da Selic: empresas e população terão mais dificuldades de tomar crédito









18/03/21 - 08:17:00

Marcio responde

1️⃣A taxa Selic incide em que setor da economia?

Ⓜ️ Como era previsto, o BC pôs fim a série de redução na taxa e elevou a Taxa Selic. Desde 2015 isso não ocorria. BC decidiu aumentar a taxa para 2.75% ao ano. A primeira alta em quase 6 anos E com a sinalização de que ainda podem ocorrer novas mudanças, em breve poderemos ter mais elevações, e pessoalmente acredito que vamos encerrar o ano com uma SELIC igual ou até mesmo acima de 5% a.a.

Apesar do cenário ser típico de taxas baixas, o BC entende que essa mudança foi necessária para coibir as altas constantes na inflação.

O comum é termos alta na inflação em momentos de economia superaquecida, mas com o cenário criado com a pandemia, o dito “normal” não vale. Vivemos um cenário de alto desemprego e economia fria, mas com perspectivas de uma inflação acima do esperado. Há também uma preocupação com a curva de juros do país, que vem subindo com o risco do possível aumento da inadimplência dos brasileiros. Isso pode ocorrer com a soma do fim do auxílio emergencial, fim das carências nos empréstimos, alto desemprego e, os bancos que devem fechar os cofres dificultando o acesso a crédito para boa parte da população.

2️⃣ Alta da Selic: Isso significa o que e para quem?

Ⓜ️ Com a elevação da taxa básica, empresas e população em geral tendem a ter mais dificuldades de tomar crédito. Isso resulta em menos investimentos no crescimento econômico do país. As empresas que têm dívidas também irão pagar mais caro, o que dificulta a vida dos empresários que já sofrem a mais de 12 meses os efeitos da pandemia.

Se isso se concretizar, a população em sua maioria, sentirá o efeito da elevação do juro na diminuição das vagas de empregos, dificuldade de acesso a crédito.

3️⃣ Para quem tem intenção em pegar empréstimo, este é considerado um mau momento? Por quê?

Ⓜ️ Para quem já tem empréstimos e financiamentos, nada deve mudar. Já para novas contratações, o cenário é diferente, devemos ver os bancos dificultando as aprovações de novos contratos. E se a SELIC seguir subindo, com certeza teremos altas nas taxas de empréstimos e financiamentos de todos os setores, inclusive o imobiliário, que viveu meses de taxas bem atrativas.

4️⃣ Quais as dicas de melhor cenário e ações com esse novo reajuste?

Ⓜ️ As reduções da taxa SELIC em 2020 buscavam uma forma de amparar a economia local que sangrava. O BC fez o que devia ser feito e diversos setores se beneficiaram com o crédito mais barato. Porém, ninguém acreditava que após um ano, teríamos um cenário ainda de caos. Então devemos nos preparar para momentos difíceis. Ainda há muita incerteza com o amanhã na economia, política e no controle do vírus da covid-19. Esse combo de incertezas nos remete aos conceitos básicos de educação financeira, devemos nos controlar e gastar apenas o necessário, evitar grandes investimentos e buscar criar novas formas de renda, principalmente para quem tem apenas um salário para sustentar seu lar. E você desenvolver uma nova atividade e trazer mais dinheiro para casa, você estará criando sua defesa contra está crise, que não sabemos quando vai ter fim.

Marcio Souza…consultor financeiro

Idealiza Assessoria e MKT