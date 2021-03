ARACAJU VACINARÁ IDOSOS DE 73 E 74 ANOS A PARTIR DESTA SEXTA-FEIRA, DIA 19









18/03/21 - 11:39:24

A Prefeitura de Aracaju retomará, nesta sexta-feira, 19, a campanha de vacinação contra a covid-19 na capital e avançará na imunização dos idosos, graças a chegada de 6,5 mil novas doses de vacinas da Coronavac. Nesta etapa, serão vacinados os aracajuanos de 73 e 74 anos, que poderão optar por uma das Unidades Básicas de Saúde disponíveis ou pelo sistema drive-thru, montado no Parque Governador Augusto Franco, o Parque da Sementeira. Além dos idosos, a gestão dará continuidade à imunização dos profissionais de saúde cadastrados no portal “VacinAju”.

Para manter a organização e evitar aglomerações, foi estabelecido que na sexta-feira e no sábado, dias 19 e 20, serão vacinados aqueles que têm 74 anos. No primeiro dia, a imunização será ofertada nas 40 Unidades Básicas de Saúde e no posto itinerante. No sábado, este público priorizado terá à disposição as UBS’s Augusto Franco (no conjunto Augusto Franco), Francisco Fonseca (no bairro Dezoito do Forte) e Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos), além do drive-thru.

Já os idosos de 73 anos serão vacinados na segunda-feira, 22, e terça-feira, 23. Eles poderão se deslocar, tanto para o drive-thru, no Parque da Sementeira, quanto para as 40 Unidades Básicas de Saúde com salas de vacinação preparadas. Já os profissionais de saúde terão como opção o drive-thru, na sexta e no sábado, e a Escola Municipal Presidente Vargas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“É com muita felicidade que anunciamos a retomada da nossa campanha de vacinação contra a covid-19, com a chegada de novas doses de vacinas na tarde desta quinta-feira. Nesta etapa, vacinaremos os idosos de 73 e 74 anos e, para mantermos a organização e efetividade, elaboramos uma logística muito bem definida. Lembrando que, para se vacinar no drive-thru, é fundamental estar cadastrado no portal da vacina, e com o código já validado”, afirmou Edvaldo ao anunciar a nova fase, nesta quinta-feira, 18, após reunião com a secretária da Saúde, Waneska Barboza.

Além disso, para tornar o fluxo de atendimento ainda mais efetivo, a Secretaria da Saúde de Aracaju remanejará a vacinação de oito Unidades Básicas de Saúde para pontos fixos de imunização. Veja ao final da matéria os locais.

Até o momento, 38.267 pessoas foram vacinadas em Aracaju, o que corresponde a 5,5% da população. Com isso, a capital sergipana figura entre as cidades que mais vacinaram no país, proporcionalmente ao seu índice populacional.

Como ficará o remanejamento de Unidades Básicas de Saúde para pontos fixos:

UBS João Oliveira Sobral – Cras João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont);

UBS Renato Mazze Lucas – Emei Manoel Eugênio do Nascimento (bairro Santos Dumont);

UBS Walter Cardoso – EMEF Orlando Dantas (bairro Olaria);

UBS Lauro Dantas – Escola Estadual Jornalista Paulo Costa (bairro Bugio);

UBS José Calumby – Santuário Nossa Senhora Aparecida (bairro Bugio);

UBS Amélia Leite – Oratório de Bebé (avenida Desembargador Maynard);

UBS Dona Sinhazinha – Escola Estadual Senador Leite Neto (bairro Grageru);

UBS Hugo Gurgel – EMEF Juscelino Kubitchek ( bairro Coroa do Meio).

Foto Ana Licia Menezes