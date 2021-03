CURADO DA COVID-19, SENADOR ALESSANDRO VIEIRA RECEBE ALTA NESTA SEXTA-FEIRA









18/03/21 - 12:34:44

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) receberá alta médica nesta sexta-feira (19). Em nota, o senador informa que está em plena recuperação da covid-19.

Depois de exames feitos em São Paulo, não se constatou a necessidade de colocá-lo em leito UTI, sendo mantida a internação de Alessandro em quarto, com suporte de oxigênio, removido dia 13 passado.

Veja, abaixo, a nota do senador sobre seu estado de saúde:

Estou em pleno processo de recuperação da Covid, graças a Deus, ao apoio da família, e ao atendimento qualificado de diversos profissionais de saúde de Sergipe e São Paulo. Os médicos da família, responsáveis pelos primeiros encaminhamentos, Dra. Hérika e os Drs. Wilson e Venâncio, me acompanharam em todo este processo.

Os amigos médicos que também somaram neste cuidado, Drs. Eduardo e Rilton e Dra. Jani. A primeira equipe de atendimento de urgência, no Hospital Primavera, sob comando do Dr. Fabrício. E as equipes dos Drs. Kalil e Uip no Hospital Sírio Libanês. Homens e mulheres que prestam um serviço extraordinário para a sociedade.

Quero agradecer em especial pelas milhares de mensagens de carinho e pelas orações em favor da minha saúde. Espero em breve poder agradecer a cada um individualmente e retribuir essa bênção com cada vez mais trabalho por Sergipe. Abraços.

Senador Alessandro Vieira