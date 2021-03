GOVERNO ARRECADA MAIS DE R$ 1,2 MILHÃO COM LEILÃO DE BENS MÓVEIS E INSERVÍVEIS









18/03/21 - 13:07:43

A arrecadação com o I Leilão de Bens Móveis Inservíveis à Administração Pública do ano 2021, realizado no dia 05 de março, pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), arrecadou R$ 1.249.645,00. Mas foram recebidos em conta R$ 1.197.645,00 com a venda de mobiliários, eletroeletrônicos, periféricos de informática, sucatas de veículos, automóveis e um helicóptero.

De acordo com o superintendente de Gestão de Patrimônio do Estado (Supat), Wedson Nunes, o leilão superou as expectativas, uma vez que esperava-se uma arrecadação de pouco mais de R$ 500.000,00. Os bens à disposição estavam avaliados inicialmente em R$ 458.145,00.

Revela que o pregão aconteceu na modalidade online, do tipo maior lance e foram disponibilizados 101 lotes, sendo que dois dos arrematados passaram por inadimplência no valor 52.000,00.

Wedson esclarece que os materiais do leilão são bens móveis considerados inservíveis ou cuja manutenção se mostrava desvantajosa para os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, o que justifica o fazimento do procedimento licitatório.

O superintendente explica que o valor dos lotes para avaliação foram colocados abaixo do preço para atrair participantes e que a renda do leilão será destinada ao Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe (Finanprev), em cumprimento à determinação de Lei Estadual.

O Leilão foi realizado de forma online no site www.rjleiloes.com.br pelo leiloeiro público oficial Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas, regularmente inscrito na Junta Comercial de Sergipe (Jucese), sob a matrícula no 11/2007.

Ascom/Sead