Líderes religiosos acusados de assédio sexual e investigados por enriquecimento ilícito









18/03/21 - 12:18:53

Uma denúncia de suposto assédio sexual de religiosos e membros ligados à uma igreja evangélica está sendo feito e já é de conhecimento da delegacia de apoio a grupos vulneráveis.

A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (18) durante entrevista concedida pelo radialista Alex Carvalho e Everton Jr. no programa Liberdade sem Censura, quando um desses líderes e que é criador de uma ONG de proteção a essas supostas vítimas de assédio que já está sendo criada e divulgada nas redes sociais.

O que se sabe até o momento, é que esses supostos assédios estariam sendo praticados já há algum tempo e o mais grave é que a denúncia só aconteceu nesta semana.

Um levantamento feito pelo programa, mostra que o caso já está sendo investigado e que corre em segredo de justiça, mas que ganhou divulgação após algumas denúncias que foram feitas através de audiência, inclusive com a presença das supostas vitimas.

O Movimento Púlpito Reformado foi criado com intuito de proteger as mulheres que tenham sido vitimas e acabam ficando vulneráveis contra o assédio.

O pastor Maurício Romero, um dos líderes deste movimento, explica que nesta quinta-feira a delegada Mariana, responsável pela Delegacia de Apoio a Grupos Vulneráveis (DAGV) estará ouvindo algumas dessas supostas vítimas que teriam sido assediadas.

A partir daí, a delegada irá tipificar o crime caso seja comprovado o assédio sexual por conta de algum religioso.

Além disso, as informações passadas pelo pastor Maurício, são de que outros atos praticados por esses líderes religiosos passaram a ser investigado a exemplo do crescimento do patrimônio de algumas entidades

O fim ele explica que todas as denúncias serão averiguada para que não ocorra denúncias vazias.