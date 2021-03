LirAa de março aponta risco médio de epidemia pelo Aedes aegypti em Aracaju









18/03/21 - 07:08:18

De acordo com o segundo Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2021, realizado entre 1º e 5 de março pela Secretaria Municipal da Saúde, e divulgado pela Prefeitura de Aracaju, o índice de infestação geral do município é de 1,1%.

Dos 43 bairros de Aracaju, 24 (55,8%) foram classificados em baixo risco (satisfatório), 19 (44,2%) estão em médio risco (alerta) e nenhum bairro com a classificação de risco de epidemias. De acordo com o gerente do Programa Municipal de Combate ao Aedes aegypti, Jeferson Santana, a alteração, mesmo que discreta, mantém as equipes em alerta e direciona os trabalhos nos bairros com maior índice.

Dezoito bairros registraram queda no valor do índice de infestação predial, quando comparado com o levantamento anterior feito em janeiro. Cinco desses bairros apontaram queda de até um ponto percentual: Dezoito do Forte, que em janeiro registrou 2,4, passando para 1,4; Aeroporto, caiu de 1,7 para 0,7; Cidade Nova, que passou de 2,4 para 1,4; São José, que registrou queda de 2,2 para 0,8; e Suíssa, que caiu de 2,0 para 0,6.