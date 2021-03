MP ACOMPANHA INVESTIGAÇÃO DA MORTE DE ADVOGADO EM SUPOSTA OPERAÇÃO DA PC/SE









18/03/21 - 05:33:58

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) instaurou um procedimento administrativo, nesta quarta-feira (17), para acompanhar a investigação da Polícia Civil do estado sobre a morte do advogado Gefferson Moura, de 32 anos.

A ação aconteceu durante uma suposta operação realizada por policiais civis de Sergipe, no município de Santa Luzia, Sertão paraibano, na noite da terça (16).

A Polícia Civil da Paraíba (PCPB) disse que não participou, de nenhum modo, da operação e uma investigação foi aberta para apurar e entender o caso.

O procedimento foi instaurado pelo promotor de Justiça de Santa Luzia, José Carlos Patrício, que pediu uma cópia do inquérito policial instaurado pela Polícia Civil da Paraíba.

“Vamos analisar os depoimentos, as informações e os elementos de prova que venham a embasar o inquérito, para a partir daí, ver quais medidas serão adotadas. O Ministério Público é responsável pelo controle da atividade policial e é essa atividade que estamos desenvolvendo com o objetivo de saber se os fatos estão sendo apurados de forma regular, garantindo aos familiares e à sociedade a resposta adequada sobre o que aconteceu”, disse.

NOTA DA POLÍCIA CIVIL DE SERGIPE

Em nota, a Polícia Civil de Sergipe informou que foi deflagrada uma operação no final da noite desta terça-feira, 16, na cidade de Santa Luzia, sertão da Paraíba, pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) a fim de tentar prender um grupo envolvido com tráfico interestadual de drogas. Os policiais estavam há alguns dias em diversas partes do Nordeste do país monitorando a quadrilha com o intuito de cumprir mandados de prisão, expedidos pela Justiça de Sergipe.

Na altura da cidade de Santa Luzia, na Paraíba, no final da noite desta terça, foi montado um bloqueio policial, onde vários veículos suspeitos foram parados. Os policiais se depararam com um homem em um veículo e na abordagem, o motorista identificado como Geffeson de Moura Gomes estava armado, esboçou uma reação e foi atingido, sendo encaminhado imediatamente para uma unidade hospitalar.

O veículo e a arma de fogo foram apreendidos e apresentados pelos policiais na Delegacia Plantonista da cidade de Patos/PB. Os policiais prestaram depoimento ao delegado plantonista e apresentaram a arma e o carro apreendidos. Também foi colocado à disposição da Perícia Criminal e da Polícia Civil da Paraíba as armas de fogo utilizadas pelos policiais civis sergipanos durante a ação.

A Polícia Civil de Sergipe disponibiliza desde as primeiras horas do desfecho da ocorrência todas as informações necessárias às autoridades paraibanas. Os relatos prestados pelos policiais civis sergipanos constam em inquérito policial que já foi instaurado para apurar a ocorrência. A perícia também foi acionada para realizar os exames nas armas de fogo e veículo.

Com informações do G1 PB