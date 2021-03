NOTA DA CHAPA RENASCEUFS – NOMEAÇÃO DO CANDIDATO DO EX-REITOR ANGELO ANTONIOLLI









Uma matéria publicada, na noite desta quarta-feira, 17 de março, no Portal JL Política informa que os pastores Jony e Heleno, ambos do Partido Republicanos, intercederam junto ao presidente Bolsonaro para que o ex vice-reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Valter Joviniano, fosse nomeado o novo reitor da instituição universitária. Nomeação esta já publicada no Diário Oficial da União.

Lamentamos que, a partir de uma nebulosa composição política, aquele que representa o grupo que há quase 30 anos controla a UFS “ganhe” essa nomeação por obra dos citados líderes da Universal, segmento neopentecostal.

A verdade é que se trata de uma nomeação precipitada, posto que a eleição está sub judice. Com ela, também fica sepultada a narrativa dos que acusam levianamente e falsamente a nossa Chapa, “Renasce UFS”, de ser mera extensão do atual Governo Federal e das forças políticas que o apoiam.

Vem a ser premiado um não-candidato que esnobou o processo democrático de escolha de novos dirigentes da UFS. Ele se recusou a participar de qualquer debate na disputa pela Reitoria, jamais apresentou seu plano de gestão, abusou do uso da máquina administrativa para se promover e foi favorecido por manobras de questionável legalidade ao longo do processo de formação da lista tríplice encaminhada a Brasília.

Seguimos aguardando serenamente a decisão judicial sobre a ação popular de nossa autoria. Nela, questionamos o processo arbitrário e sem transparência que marcou essa eleição.

Esperamos que a boa tradição democrática da UFS e o respeito à legalidade e moralidade pública sejam resgatados, nos termos do que reza a Constituição Federal e a legislação federal vigente.

Professora Denise Leal Fontes Albano Leopoldo

Professor José Aderval Aragão

Chapa RenasceUF

Aracaju, 18 de março de 2021