PEDRINHAS: POPULAÇÃO REVOLTADA COM VEREADORES POR AUMENTO NAS TAXAS









18/03/21 - 10:19:39

Um assunto que está gerando muito desagrado junto a população da pequena e pacata cidade de Pedrinhas, na região Centro-sul do Estado de Sergipe. É que na última sessão da câmara de vereadores, cinco dos nove vereadores aprovaram projeto enviado pela prefeita France Domingos-PSB e que prevê aumento na taxa da CIP Contribuição Iluminação Pública no município.

Em entrevista ao programa Rádio Verdade 1ª Edição apresentado pelo radialista Lucas Brasil na emissora Eldorado FM de Lagarto na manhã desta quinta-feira, 18, o vereador Valdenor Rodrigues-PSD, informou que a decisão é arbitrária e fere o regimento interno da casa. “Já entramos com um mandado de segurança pedindo a anulação desta votação, a forma como foi conduzida fere o regimento interno, colocaram de goela-abaixo”, dizendo mais adiante que “os vereadores que aprovaram hoje tinham rejeitado antes, são vereadores Catende, só balançam a cabeça e dizem amém”, pontuou, Valdenor.

A revolta da população se dá exatamente devido ao momento em que o país está vivendo, uma pandemia que vem deixando diversos chefes de família desempregados, além do crescimento na taxa de mortalidade, inclusive, no estado de Sergipe. Muitos órgãos e instituições públicas vem tentando a todo custo diminuir encargos e tributos para auxiliar melhor as famílias brasileiras, a decisão da câmara de Pedrinhas e do Executivo acaba indo de encontro aos programas que visam beneficiar a população.

Tentamos contato com a prefeita de Pedrinhas France Domingos, porém, não obtivemos êxito.

Por Lucas Rodrigues de Andrade