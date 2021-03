Policiais do 11° Batalhão da PMSE autuam por descumprimento de decreto









18/03/21 - 15:12:39

Nesta quarta-feira (17), primeira noite em que passou a vigorar a resolução n°13, do decreto governamental de 15 de março de 2021, a Polícia Militar, através do 11° Batalhão, lavrou cinco Termos Circunstanciado no município de Tobias Barreto, por motivo de descumprimento do toque de recolher.

As informações passadas pelo Major Alzot, são de que sete pessoas, descumpridoras da resolução, estavam por volta das 21 horas em aglomeração nas ruas da cidade, sem uma devida justificativa e foram conduzidas para a lavratura dos termos, sendo liberadas após assinarem compromisso de comparecer perante a justiça e responder pelo ato praticado.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão da PMSE.