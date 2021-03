POLÍCIAS PRENDEM MULHER EM POSSE DE ARMA DE FOGO ILEGAL NA CIDADE DE JAPOATÃ









18/03/21 - 07:36:51

Policiais civis das Delegacias de Ilha das Flores, Brejo Grande e Pacatuba e militares de Pacatuba prenderam uma mulher por posse ilegal de arma de fogo. A ação policial ocorreu na tarde dessa quarta-feira, 17, no povoado Tatu, na cidade de Japoatã.

De acordo com o delegado Albene Júnior, as equipes receberam a informação de que estaria ocorrendo uma aglomeração com pessoas desrespeitando as diretrizes do decreto governamental contra a Covid-19.

No local, foi verificado que havia pessoas em frente a uma residência. Os policiais solicitaram a entrada na casa, que foi autorizada. No imóvel, os agentes encontraram uma espingarda. Diante do flagrante, a suspeita foi conduzida à Delegacia de Japoatã.

Informações e foto SSP