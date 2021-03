Prefeito vai à SES para pedir celeridade na transferência de pacientes para hospitais do Estado









O prefeito de Socorro, Padre Inaldo, e o secretário de Saúde, Enock Ribeiro, estiveram na Secretaria de Estado da Saúde (SES), na manhã desta quinta-feira, 18, para pedir celeridade nos processos de transferência e regulação de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Socorro, diagnosticados com COVID-19, para Hospitais do Estado.

“A UPA Jardim está tendo uma certa dificuldade para regular [encaminhar] os pacientes. Essas dificuldades foram apresentadas à secretária. Também tratamos sobre como melhorar esse fluxo, para que possamos transferir os pacientes com Covid-19, que necessitam de UTI, de forma mais rápida”, declarou.

A secretária da SES, Mércia Feitosa, comprometeu-se com os gestores. Para Padre Inaldo, a compreensão da secretária com o tema traz conforto. “Esse encontro foi muito importante porque estamos passando por um momento muito difícil e delicado. Nós entendemos todas as dificuldades impostas por essa pandemia, mas estamos apenas pedindo para que os pacientes que dão entrada na UPA não fiquem aguardando a transferência por tanto tempo”, explica prefeito.

