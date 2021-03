Reviravolta na UFS









18/03/21 - 08:31:12

Por Adiberto de Souza

Obrigado pela Justiça, o presidente Jair Bolsonaro nomeou o professor Valter Joviniano de Santana Filho como o novo reitor da Universidade Federal de Sergipe, para um mandato de quatro anos. O educador vai substituir a interventora federal Liliádia da Silva Oliveira Barreto, que está no cargo desde novembro de 2020. O capitão de pijama se viu forçado a respeitar uma liminar concedida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Em sua decisão, o magistrado determina que a nomeação dos reitores e vices, além de diretores dos institutos federais de ensino, respeite os nomes mais votados nas listas tríplices enviadas pelas instituições. Antes dessa liminar, o Ministério da Educação, num ato de força, nomeou uma interventora para mandar na universidade de Sergipe, afrontando o processo de eleição direta pela comunidade universitária. O decreto nomeando o novo reitor da UFS, mesmo assinado a contragosto pelo presidente Bolsonaro, é uma prova de que a democracia sempre prevalece. Legal!

Reeleição vetada

E a Assembleia de Sergipe terá que fazer uma nova reeleição para escolher sua Mesa Diretora. Pelo menos é o que determina liminar concedida, ontem, pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Em sua decisão, o magistrado aplica o atual entendimento do STF, que veda reeleições ao comando dos legislativos e fixa interpretação conforme a Constituição Federal. É voz corrente no parlamento sergipano que já existe uma chapa prontinha para ser eleita em substituição à atual Mesa Diretora. E não deve haver disputa. Marminino!

Alimentos saudáveis

O deputado federal João Daniel (PT) defende um debate em torno da produção de alimentos saudáveis, especialmente agora nesta crise de saúde provocada pela covid-19. Para o petista, a pandemia e as doenças têm muito a ver com a alimentação da população. Daniel apelou para a importância de a Câmara Federal se debruçar com atenção para o projeto de lei 823/21, que trata de crédito emergencial para a agricultura familiar e comunidades tradicionais. Está certo!

Preparem os braços

Alô, amigos de 75 anos: preparem os braços para serem imunizados contra o coronavírus. Chegou, ontem, em Aracaju mais 41 mil doses da vacina CoronaVac. O governador Belivaldo Chagas (PSD) informou que “vamos avançar com a vacinação contra a Covid-19 para idosos de 75 anos em todo o estado”. As doses serão enviadas ainda hoje para os 75 municípios, que devem começar a vacinação imediatamente. Então, tá!

Confronto investigado

Após um homem de 31 anos morrer na Paraíba durante uma operação conduzida por policiais sergipanos, a Secretaria da Segurança Pública daquele estado apura se o empresário e advogado Gefferson de Moura Gomes foi morto por engano. A vítima foi abordada, anteontem, pelos policiais de Sergipe e acabou morto a tiros. A Polícia Civil da Paraíba informou que o delegado sergipano Osvaldo Resende Neto se apresentou como sendo o autor dos disparos que mataram o rapaz. O policial afirmou que Geffeson estava armado e esboçou reação à abordagem policial. A família do jovem, porém, acredita que ele foi confundido com um assaltante. Home vôte!

A coisa tá feia

Apenas o Maranhão (+65 postos) teve o salvo positivo na geração de empregos menor do que Sergipe (+514 postos) em janeiro passado. Já a Bahia (15.049) liderou o Ranking de postos de trabalho com carteira assinada gerados no primeiro mês deste ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia. O governo federal informa que o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda tem sido bem-sucedido em evitar demissões, “em um ano tão atípico de enfrentamento de uma grave pandemia”. Ah, bom!

Lei do gás

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) agradeceu o apoio do governo federal na luta para a aprovação pela Câmara do texto original da Nova Lei do Gás. Segundo o parlamentar, a nova lei vai atrair para os estados investimentos, com a geração de muitos empregos e renda. Entre outras medidas, o texto aprovado prevê a desconcentração do mercado, ao impedir uma mesma empresa de atuar em todas as fases, da produção/extração até a distribuição do gás. A proposta será enviada à sanção presidencial. Aguardemos, portanto!

Contra Ciro

Presidente do Rede Sustentabilidade em Sergipe, o advogado Henry Clay Andrade não está vendo com bons olhos a aproximação de seu partido com o PDT de Ciro Gomes. Segundo o causídico, se o Rede decidir apoiar uma possível candidatura do pedetista à Presidência da República ele pula fora. Ex-presidente da OAB sergipana, Henry Clay disputou uma cadeira no Senado, em 2018, tendo obtido cerca de 110 mil votos. Em 2020, o advogado apoiou o petista Márcio Macedo na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Há quem diga que o desejo do causídico é ver sua legenda apoiando Lula (PT) para presidente. Marminino!

“Boquinhas” garantidas

Os secretários e auxiliares de 2º escalão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) estão com os empregos garantidos. Pelo menos é o que se depreende da promessa feita pelo gestor de não promover reforma administrativa nessa nova administração da capital. Ele disse que até pode fazer algumas mudanças pontuais, porém não por ineficiência, pois encerrou o mandato passado com 94% de efetividade do planejamento. Para alegria da galera comissionada, Edvaldo jura que “meu mandato é continuado”. Crenduespai!

Noite de autógrafos

O analista em desenvolvimento regional Carlos Hermínio de Aguiar Oliveira lança, nesta quinta-feira, o livro “Luzes do Farol de Cordouan para o Rio São Francisco”. Publicada pela Editora Diário Oficial de Sergipe, a obra homenageia a Codevasf por seus 46 anos de existência e apresenta uma reflexão sobre a gestão de recursos hídricos em bacias hidrográficas da França e do Rio São Francisco. O lançamento será transmitido às 18h, nos canais da Codevasf no Youtube no Facebook. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta de Sergipe, em 6 de julho de 1925.