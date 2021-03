Semana do Consumidor segue até domingo com benefícios exclusivos nos shoppings









18/03/21 - 13:54:34

Nas lojas físicas e online, os clientes encontram ofertas com até 70% de desconto. Até sexta-feira, 19 de março, o Shopping Jardins e o RioMar Aracaju funcionam das 9h às 18h e, no sábado e domingo, 20 e 21 de março, estarão fechados. Já as plataformas de compras online funcionam normalmente e são opções para as refeições do próximo final de semana.

Acessando o Shopping Jardins Online, o consumidor encontra oportunidades de boas compras como T-shirt básica Hering de R$ 69,90 por R$ 19,99, camisa polo de R$69,99 por R$ 29,99, blusa feminina Hering de R$ 89,90 por R$ 39,99 e saia longa BluK de R$ 279,90 por R$129,90.

No RioMar Aracaju Online, a campanha conta com itens para vestir a casa como toalha Artex por R$13,90 e, no quesito moda, camiseta ‘Antisocial’ baby look da Piticas por R$49,90, t-shirt Osklen de R$297,00 por R$147,00, e camisola manga curta Intimissimi de R$169,00 por R$84,50.

Delivery para almoço e jantar

E que tal uma deliciosa massa para o almoço ou jantar? No Jardins, a Oven Pizza tem combo de massa clássica gratinada com mini pizza doce e refrigerante por R$ 24,90 e no Va Bene a massa com frutos do mar ou Gamberíssimo sai por apenas R$ 24,90 cada. Até esta quinta-feira, 18 de março, a sobremesa para duas pessoas tem o valor de R$ 15,90 no Bob’s porque na compra de um milkshake 500ml de morango, chocolate ou Ovomaltine, o cliente ganha outro de Ovomaltine.

No RioMar Aracaju, o consumidor também encontra ofertas para o almoço, lanche e jantar. No Massapê, cuscuz nordestino a partir de R$3,69 e tapioca regional a partir de R$7,90. Na compra do Gelato Grandioso de 355 ml da Moderna, o cliente ganha mais 237ml por R$27,00. E para uma alimentação mais equilibrada, no Armazém Vovó Lali, a Petisqueira com 600 gramas está por R$36,00.

Para aproveitar essas e outras ofertas basta acessar os sites www.shoppingjardinsonline.com.br e www.riomararacajuonline.com.br ou os respectivos aplicativos disponíveis para Android e iOS. As plataformas de e-commerce dispõem de mais de 8 mil itens de diversos segmentos como moda, acessórios, calçados, joias, tecnologia, beleza, literatura, decoração, produtos naturais e gastronomia.

É possível incluir produtos de diferentes lojas do mesmo shopping em um único pedido e receber as compras no endereço que desejar. As plataformas digitais atendem a todos os bairros de Aracaju e o frete é gratuito na primeira compra ou nos pedidos acima de R$75,00.

shoppings Jardins e RioMar.

Foto: Divulgação