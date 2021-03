Uso dos recursos do SUS é tema de palestra ministrada pela FAMES









A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), realizou na tarde desta quarta-feira, 17, a palestra virtual com o tema: Pandemia, perspectivas e formas de aplicação dos recursos em conta, ministrada pela palestrante, Carla Albert, supervisora da Área Técnica da Saúde da CNM. Participaram do evento on-line, prefeitos sergipanos e secretários municipais de Saúde.

A palestrante agradeceu ao convite e disse ser sempre uma honra e alegria conversar com os colegas municipalistas. “Neste momento de pandemia, o financiamento, o uso dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) sempre se apresentou como um enorme desafio, mas neste contexto de gestão de uma pandemia pode se tornar um complicador, se os gestores (as) não estiverem bem calçados quanto ao uso dos valores dos recursos, tanto do ano passado, quanto dos repasses deste ano”, destacou a palestrante.

Durante a palestra, Carla Albert explicou o uso dos recursos do SUS e atualizou os gestores sobre as novas portarias, leis complementares, normativas e legislações. “Ao longo de 2020, tivemos tantas modificações no âmbito do financiamento do Sistema Único, que é quase impossível acompanhá-las instantaneamente”, ressaltou Carla Albert.

O prefeito do município de Amparo do São Francisco, Franklin Freire, também presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale São Francisco (CONIVALES), agradeceu ao presidente da FAMES, Christiano Cavalcante e à CNM pela realização do evento. “Sou defensor dessa entidade, junto à FAMES, que desenvolve um trabalho gigante para todas as administrações municipais brasileiras”, declarou o prefeito, que na oportunidade pediu esclarecimentos sobre o uso dos recursos para a aquisição de equipamentos para armazenamento de vacinas contra a COVID-19.

