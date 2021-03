ALESSANDRO RECEBE ALTA APÓS 11 DIAS INTERNADO EM TRATAMENTO CONTRA COVID









19/03/21 - 13:54:32

O senador Alessandro Vieira (Cidadania), recebeu alta , na manhã desta sexta-feira (19), do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado para tratamento da Covid-19 desde o dia 8 de março.

Alessandro foi diagnosticado com a doença no dia 1º de março, e iniciou o tratamento em casa, mas, com o agravamento do caso, a equipe médica que o acompanhava recomendou o internamento.

O senador ficou cerca de uma semana com suporte de oxigênio artificial, mas não foi necessária a internação em UTI.