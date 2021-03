Alunos da Aprendizagem Rural participam de aula prática sobre máquinas agrícolas









19/03/21 - 14:30:54

Os alunos do programa de Aprendizagem Rural do município de Laranjeiras participaram nesta sexta-feira, 19, da aula prática do módulo de operação, manutenção e implementos agrícolas. Os alunos serão formados para atuarem na cadeia da cana-de-açúcar.

A instrutora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE, Ana Maria Santos, explica que no módulo de operação, manutenção e implementos agrícolas os alunos colocaram em prática todo o conteúdo teórico trabalhado em sala de aula.

“Este módulo teve a proposta de instrução em relação operação e da manutenção das máquinas agrícolas para que esses jovens tenham experiência e possam contribuir com o trabalho das usinas. Estudamos detalhadamente cada parte de operação e componentes. Trabalhamos muito a parte teórica para que eles possam identificar tudo o que foi estudado e fazer este serviço da maneira mais segura possível para também serem orientadores dos colegas de trabalho”, afirma Ana Maria.

A aluna Saionara Esthefany Santos de Jesus afirma que aprendeu muito e pretende se especializar na área. “Uma experiência nova que a gente nunca tinha feito e que estou aprendendo muito e me aperfeiçoando cada vez mais. Aprendemos muitas coisas na aula e pretendo me aperfeiçoar nesta área de máquinas agrícolas”.

A aluna Estephany Duarte conta que está fazendo o curso para ter mais conhecimento na área rural. Ainda segundo Estephany, o aprendizado se torna enriquecedor com as aulas práticas. “Eu estou fazendo esse curso para ter mais conhecimento na área rural. A prática é bem diferente porque na sala de aula a gente não tem o contato direto e aqui a gente tem. Está vendo tudo de perto e praticando. ”

Sobre o programa

O programa de Aprendizagem Rural do Senar/SE é dividido em três etapas: núcleo básico, específico e prática profissional. A carga horária é de 960 horas sendo 480 em sala de aula e 480 de prática profissional.

Por Adriana Freitas