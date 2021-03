CES/SE APOIA E APROVA CARTA DO PACTO PELA VIDA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE









19/03/21 - 05:52:33

O vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE), Eduardo Ramos Gomes, participou da aprovação da “Carta Aberta da Frente pela Vida e Conselhos de Saúde ao Povo Brasileiro: União Nacional para Salvar Vidas”. O encontro ocorreu na tarde desta quinta-feira, 18, de forma remota com o Conselho Nacional de Saúde (CNS), através do presidente Fernando Pigatto, representantes do movimento Frente pela Vida e dos Conselhos de Saúde Estaduais e Municipais das capitais.

De acordo com Eduardo, a reunião foi para explicar os pontos principais da Carta e solicitar o apoio de todos os envolvidos com o controle social. “Aprovamos uma carta endereçada aos políticos e à população em geral cobrando mais vacinas, mais medicamentos, mais leitos para os acometidos com a Covid-19, entre outras atitudes como o lockdown por 21 dias em todo o país para diminuir a transmissão do vírus”, explicou.

A Carta Aberta se une ao movimento do Fórum Nacional de Governadores para uma ação coordenada entre as três esferas de governo: Nacional, Estadual e Municipal, com o intuito de diminuir o número de casos novos e de mortes pela Covid-19 no Brasil. A Carta apresenta medidas restritivas rígidas de circulação de pessoas com lockdown de 21 dias em âmbito nacional, também recomenda assegurar o auxílio financeiro emergencial de R$ 600,00 até o final da pandemia às pessoas em situação de vulnerabilidade e o apoio às empresas em dificuldades de manter empregos e salários, além de acelerar a vacinação de toda a população brasileira.

Por Gleydiomar Góis

Foto: Eduardo Ramos