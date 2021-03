Corrente de oração lembra 1º ano da pandemia em SE e pede proteção aos profissionais da saúde









19/03/21 - 15:39:14

A tarde desta quinta-feira, 18 de março, foi marcada por fé e esperança para os profissionais da saúde, pacientes, familiares e colaboradores do Hospital Primavera.

Foi realizada na área externa do hospital, uma parada simbólica que lembrou o registro do primeiro caso da Covid-19 em Sergipe que foi confirmado no dia 14 de março de 2020.

De máscaras e respeitando o distanciamento social, o grupo que foi comandado pelo padre Marcelo Conceição, fez uma corrente de oração e se uniram na prece, no louvor e energias positivas para todos aqueles que estão em tratamento, internados e que perderam seu entes queridos durante a pandemia do Coronavirus.

O padre Marcelo Conceição levou palavras de conforto e cânticos, e disse que o momento pede que todos tenham consciência, se protejam e fortaleçam a fé. “Estamos na luta contra um vírus que tirou milhares de vidas. O momento pede que cada um faça uma reflexão, ajude ao próximo e aqueles que estão na linha de frente, cansados, mas que não podem parar”, ressaltou o padre.

A Corrente de oração se estendeu para as UTI’ s e os setores de internamento, emergência. Das janelas dos apartamentos os pacientes acompanharam toda a ação. No encerramento balões brancos foram soltos em direção ao céu com pedidos de paz e esperança de dias melhores.