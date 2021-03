Defesa Civil emite alerta chuvas moderadas nas próximas 24h









19/03/21 - 14:04:14

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio do Comitê de Gerenciamento de Crise, mantém equipes em atenção ao alerta de chuvas moderadas para as próximas 24h, emitido pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A instabilidade climática é monitorada pela Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec). Equipes da Defesa Civil estão em prontidão para as necessidades que possam surgir. O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta o trabalho e a atuação estratégica das equipes municipais.

“Todas as medidas são adotadas de maneira que possamos minimizar transtornos e reduzir o tempo de resposta às necessidades que possam ocorrer. Inclusive, a partir da Plataforma ClimAju, temos a possibilidade de monitorar, em tempo real, a instabilidade. Esse é um recurso também disponibilizado à população através do site da Prefeitura de Aracaju”, destacou.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, as ações ocorrem de maneira integrada aos demais órgãos municipais. “Todas as equipes que trabalham diretamente nas situações de chuvas já estão alertadas sobre essa possibilidade. Acompanharemos os índices pluviométricos, se assim se confirmar, e estaremos atentos aos chamados que possam surgir através do numero emergencial 199, que funciona 24h”, destacou.

A Defesa Civil enviou mensagem aos mais de 50 mil números telefônicos cadastrados no Serviço de Alerta por SMS – 40199. “Esse serviço auxilia a população, para que redobre o estado de atenção e possa acionar a Defesa Civil, caso sejam observadas situações de anormalidade”, destacou o coordenador, acrescentando que o alerta é válido até às 9h da manhã do sábado, 20.

Cadastro

Para receber os alertas é necessário enviar um SMS para o número 40199 e inserir na área destinada à mensagem o CEP da localidade sobre a qual deseja receber as informações. O serviço é gratuito e possibilita cadastrar mais de um CEP.

Foto Sérgio Silva