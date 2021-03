Fabiano reúne virtualmente com secretário e setores do entretenimento e turismo









Na manhã desta sexta-feira, 19, o vereador Fabiano Oliveira (PP) reuniu-se virtualmente com o secretário da Fazenda, Jeferson Passos e alguns representantes do turismo e entretenimento de Sergipe. Em pauta estavam as formalizações, regularizações de impostos e alternativas para ajudar o setor.

Participaram da reunião: Gustavo Paixão, diretor da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Bruno Dórea, Antônio Carlos Franco Sobrinho, presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (Abih), o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav), José Balbino, o empresário Alexandre Porto e Daniela Mesquita, presidente da Associação Empresarial para o desenvolvimento do Turismo em Sergipe – Sergipe Destination.

A suspensão das parcelas de débitos fiscais por 120 dias, retirada do ICMS da energia, Isenção do ICMS do Simples até junho, criação da Linha de crédito no Banco do Estado de Sergipe e prorrogação das parcelas da TLF e do IPTU foram alguns dos assuntos defendidos pelos segmentos.

Para a presidente da Associação Empresarial de Turismo: Sergipe Destination, Daniela Mesquita, está muito difícil pensar no pós-pandemia agora. “É muito bonito falar no pós-pandemia, mas e quem vai sobreviver? Estamos lidando com demissões, com fechamento de empresas. Tem setor que está há um ano sem faturar nada. É um apelo mesmo! Precisamos que nossos pedidos sejam avaliados e atendidos por uma questão de sobrevivência. Eu nunca imaginei viver o que estou vivendo”, desabafa.

O presidente da Abrasel/SE, Bruno Dórea, reforçou a necessidade de prorrogar taxas e suspender momentaneamente alguns impostos. “Os estabelecimentos que estão funcionando são devido ao serviço de entrega em sua maioria. Isso também gera custos para nós, empresários do segmento. Estamos funcionando abaixo da capacidade. Precisamos de alternativas!”, reforça.

Fabiano, também diretor da Abrape/SE, reafirmou a importância de ser esse elo entre a prefeitura e os setores. Com conhecimento de causa, o parlamentar se colocou à disposição dos segmentos para lutar por medidas que minimizem os impactos da pandemia. “Não está fácil! Eu sei a realidade dos setores e tenho me reunido constantemente com eles para pensar em alternativas. O secretário Jeferson Passos sempre foi muito solícito e prestativo com nossas demandas. Vamos aguardar agora um posicionamento. A reunião foi bastante produtiva e acredito que teremos boas respostas”, comentou o vereador.

No entendimento da Abrape/SE, essas medidas são importantes para a sobrevivência do setor. “Estamos há 13 meses parados. Mais que medidas que garantem a sobrevivência, elas são necessárias quando a retomada for uma realidade. Precisamos pensar no agora e no pós-pandemia! Esperamos respostas positivas tanto do governo quanto da prefeitura”, reforçou Gustavo Paixão.

O secretário tirou algumas dúvidas, se comprometeu em avaliar todos os pedidos e trazer novidades em uma nova reunião. “Entendo as solicitações e a reunião tem esse objetivo mesmo. Iremos analisar tudo e trarei respostas em breve”, concluiu.

