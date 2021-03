FORÇA-TAREFA COMBATE COVID FISCALIZA ESTABELECIMENTO NA ZONA NORTE DA CAPITAL









19/03/21 - 10:37:50

Os estabelecimentos comerciais dos bairros Santos Dumont e Bugio receberam no final da tarde desta quinta-feira, 18, a fiscalização da Força-tarefa de Combate à Covid-19 que tem atuado na pandemia para monitorar e, se for o caso, penalizar, aqueles estabelecimentos que descumprem as medidas restritivas e os protocolos sanitários estabelecidos em decreto pelo governo do Estado. O toque de recolher foi muito observado pelos fiscais.

Entre os dois bairros foram fiscalizados 12 estabelecimentos comerciais, mas nenhuma ocorrência foi registrada, segundo informou a fiscal da Vigilância Sanitária Estadual, Vitória Menezes. “Não houve a necessidade de autuar nenhum estabelecimento uma vez que não detectamos nada grave, o que nos leva a acreditar que as pessoas estão começando a entender a gravidade da pandemia”, declarou a fiscal.

Segundo ela, a equipe reforçou junto aos donos de estabelecimentos e consumidores informações acerca do cumprimento das medidas restritivas e do toque de recolher, reafirmando junto aos proprietários, inclusive de supermercados, que o horário de fechamento não deve ultrapassar às 19 horas.

O Toque de recolher começa às 20 horas e se estende até às cinco horas da manhã do dia seguinte. Participaram da força-tarefa de fiscalização as Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Procon e Polícia Militar.

Foto: Flávia Pacheco

Ascom/SES