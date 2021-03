Inscrições para o vestibular da Fanese seguem abertas até o dia 31 de março









19/03/21 - 15:33:33

As inscrições e matrículas para o vestibular da Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (Fanese) para o primeiro semestre deste ano seguem abertas até o dia 31 de março. O vestibular está sendo realizado de forma virtual e as aulas continuam não presenciais durante a pandemia da Covid-19.

Acesse o site www.fanese.edu.br, confira o edital, escolha o curso e faça agora mesmo a sua inscrição. Chegou a hora de realizar seu sonho de ter uma graduação e investir em seu futuro. O vestibular Fanese é simples e prático. Tudo para você conquistar a capacitação e diploma da graduação sem obstáculos. O resultado do vestibular online é divulgado em até 48 horas e a prova é totalmente online. A redação deve ser feita a punho e anexada, mas é bem simples. Todas as orientações estão no site.

O edital do processo seletivo oferta vagas para os seguintes cursos: Bacharelado em Administração, Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, Bacharelado em Ciências Contábeis, Bacharelado em Direito, Bacharelado em Engenharia Civil, Bacharelado em Engenharia de Produção, Tecnológico em Gestão de Recursos Humanos, Tecnológico em Logística, Tecnológico em Marketing, Tecnológico em Processos Gerenciais, Tecnológico em Sistemas para Internet, Tecnológico em Gestão da Tecnologia da Informação e Tecnológico em Redes de Computadores.

A faculdade que tem responsabilidade com seus alunos e funcionários foi a primeira de Sergipe a dar continuidade às aulas de forma on-line para não prejudicar os estudos desde o início da pandemia. Em apenas três dias, a direção fez as adaptações, capacitou os professores e logo passou a seguir as aulas de forma virtual para a segurança de todos.

A instituição foi inaugurada em Aracaju no ano de 1998, com autorização do Ministério da Educação (MEC) para funcionar pela portaria de nº 2.246, de 12/12/97. Seu objetivo maior é contribuir, através do ensino, da pesquisa e da extensão, para o desenvolvimento do Estado de Sergipe e do país. Para tanto, tem como compromisso oferecer cursos de alta qualidade. A sede está localizada na Travessa Sargento Duque, 85 – Bairro Industrial. Outras informações através do número (79) 3142-0970 e também do Instagram @Fanese_Sergipe!

Fonte e foto assessoria