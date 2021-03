Política se esconde da Pandemia









19/03/21 - 01:36:35

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A realização de uma pesquisa ontem – se fosse feita e divulgada – daria um alto percentual de aprovação ao governador de Sergipe, Belivaldo Chagas – pelo trabalho que realiza no Estado para conter a celeridade do avanço da pandemia. Certamente, ele estaria batendo os 85%. As medidas adotadas, incluindo o ‘toque de recolher,’ vêm sendo elogiadas pela maioria da sociedade, que começou a sentir os reflexos do risco que corria, caso não houvesse ação ríspida contra aqueles que provocam aglomerações, ziguezagueiam sem rumo e frequentam locais sem cuidados necessários para transmitir a doença.

Em se tratando de Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) estaria em empate técnico, também pela disposição e formato de trabalho que exerce para reduzir o número de infectados e de mortes, que assustam a Aracaju e demais municípios do Estado. A princípio as medidas foram vistas com certo receio, mas neste momento a opinião geral é de que a avalanche de pessoas nas ruas, bares, restaurantes e festas era responsável pelo aumento claro da Pandemia no Estado.

O resultado dessa suposta pesquisa foi divulgado pela voz de deputados – da oposição e situação – que fizeram questão de tratar da questão e discursarem elogiando Belivaldo, pela adoção de medidas que atingem todo o Estado e vem sendo atendida pela população, que não chiou. Aliás, da forma que ironizou Robson Nascimento em seu Twetter, todos tem mesmo é que cilenciar: “os políticos e líderes evangélicos de Sergipe entram com mandado de segurança para garantir liberdade religiosa. Ou seja, eles querem fazer política e ter o direto de fazer “missa” de corpo presente”. Realmente uma grande decepção e tristeza.

Em Sergipe a batalha contra a Covid-19 tirou o foco de conversas políticas, embora o tema eleição ainda seja tratado em ambientes mais reservados, através de celulares e nos pequenos encontros entre líderes. O assunto é o mesmo: Belivaldo indicará um dos nomes da base aliada. Rogério Carvalho (PT) será candidato a governador e a oposição deve se dividir em blocos, um deles liderado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania), que também deseja o Governo em 2022.

Diante da Pandemia, que é o assunto predominante, essa inoportuna questão política não atrai nem os mais radicais… Ainda.

Deputados elogiam

Deputados estaduais, durante sessão plenária de ontem, fizeram pronunciamento com elogios ao governador Belivaldo Chagas (PSD), pela sua atuação para deter o avanço do Covid em Sergipe.

*** Parlamentares de oposição e situação reconheceram o trabalho que vem sendo realizado de Belivaldo, tanto nas medidas restritivas, quanto na iniciativa pela aquisição de vacinas e por leitos de UTI.

Preciso cuidado

O Projeto de Lei que cria o Programa de Estímulo ao Transporte Por Cabotagem recebeu sete emendas protocoladas pelo senador Major Olimpio, quando ele já estava entubado, revela a Crusoé.

*** Olimpio morreu de Covid ontem e os documentos foram inseridos na quarta-feira no sistema do Senado. Olimpio se dizia contra o projeto, o qual classificou de embuste.

A alta de Alessandro

Estava marcada para ontem a saída do senador Alessandro Vieira (Cidadania), que esteve internado no Sírio Libanês com o Covid-19. Ele mesmo informou sobre isso.

*** Extra oficialmente, circula a informação que o senador passará alguns dias em um hotel de São Paulo, em observação sobre a doença.

Lula faz contraponto

O ex-prefeito João Augusto Gama (MDB) está preocupado com a forma de governar do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste momento de avanço da Covid-19.

*** Acha que Bolsonaro só pensa em reeleição e não se mostra preocupado com o número de mortes.

*** Gama tem simpatia pelo ex-presidente Lula. Acha que ele puxa para o lado certo e faz contraponto a Bolsonaro.

Grave e lamentável

O senador Rogério Carvalho (PT) considera gravíssimo e lamentável a notícia de que Estados e municípios estão tendo que entrar na justiça.

*** O processo é para que Bolsonaro cumpra sua obrigação e forneça medicamentos para entubar pacientes com Covid-19 em UTIs.

André tem foco no Senado

O ex-deputado André Moura (PSC) concedeu entrevista ao pastor Heleno Silva (Republicanos), na rádio gospel Sara Brasil.

*** Após a entrevista, André conversou com Heleno e Jony Marcos. Disse-lhes que o seu foco é disputar o Senado e considera o seu nome bom para isso.

*** André trabalha para viabilizar o seu nome como candidato ao Senado e Heleno admitiu que André pudesse integrar a chapa majoritária da Base Aliada.

*** André Moura tinha agenda no sertão, mas cancelou em razão da pandemia: “primeiro a vida do povo”, disse.

Salto mais alto

Tem liderança política que ainda aposta que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) será candidato a governador em 2022. Por mais que ele diga que não, um bom grupo diz que sim.

*** Edvaldo já usou todos os argumentos para convencer que ele permanece prefeito e concluirá o mandato. Tem quem veja no trabalho arrojado dele sinais de que pensa em salto mais alto.

Ainda não deslanchou

Na opinião de um ilustre político, a oposição não terá consistência em Sergipe, no ano de 2022, em razão do senador Alessandro Vieira (Cidadania), que deixa passar a imagem de que será candidato a governador.

*** Acha que Alessandro ainda não deslanchou como um líder que pode comandar um bloco em torno do seu nome para formar um bloco de oposição.

Sobre Estância

Quarenta vagas de UTI foram abertas em Estância, para pacientes com Covid, nos hospitais Amparo de Maria e Regional de Estância.

*** Alguns médicos estão reclamando. Asseguram que os dois hospitais não têm condições de manter esses 40 leitos, o que se torna um desperdício. É grave…

Está sem vaga

Já o Hospital de Cirurgia, em Aracaju, está sem vagas na UTI e nas enfermarias o que é um problema para a direção do hospital.

*** Além disso, a fila esperando vaga “chega a um quarteirão”.

Um bom bate papo

Gilberto Ribeiro – Na verdade as pessoas muito vaidosas acabam casando com elas mesmas. Ou estou enganado?

Revista Fórum – Pesquisa Fórum: mais de 65% da população acredita que mansão de Flávio Bolsonaro é fruto de corrupção.

Revista Fórum – Cala boca já morreu: Felipe Neto lança plataforma gratuita com advogados para defender perseguidos pelo governo.

Viomundo – Apontado como exemplo pela Fiocruz, prefeito petista de Araraquara revela dados: internações cairam 30% e taxa de exames positivos, 62%.

PDT Senado – Pelo quarto dia seguinte, a menção “Genocida” está entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

Deu na Folha – Sem nomeação de Queiroga, Ministério da Saúde tem ‘dois ministros’ no pico na pandemia.

Revista Fórum – Qual a real dimensão e o significado de “genocídio”? A única coisa que não podemos admitir é reduzir o debate a uma questão terminológica.

Francisco Castro – O Silas Malafaia diz que para o Bolsonaro convoque o Exército para combater as medidas restritivas.