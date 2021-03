População precisa se conscientizar sobre medidas de controle do coronavírus









19/03/21 - 06:33:09

Obedecendo ao decreto municipal publicado na terça-feira, 16, de maneira integrada, órgãos da Prefeitura de Aracaju, em parceria com o Corpo de Bombeiros de Sergipe (CPM/SE) e Polícia Militar do Estado (PM/SE), realizaram uma fiscalização intensificada, na quarta-feira (17), para o cumprimento do que foi determinado pelo governo municipal e estadual.

De acordo com análise das equipes, durante a ação, ficou evidente que parte da população ainda precisa se conscientizar a respeito da gravidade do momento, resultado do aumento exponencial dos casos de covid-19 e de morte pela doença causada pelo novo coronavírus e suas variantes, mais fortemente transmissíveis e letais.

Assim como ocorreu na quarta-feira, no fim de semana dos dias 20 e 21, as praias da cidade estarão fechadas e fica mantida a proibição de funcionamento das atividades não essenciais e especiais.

Pelo decreto, também não será permitida a prática de atividades esportivas individuais e coletivas em parques, praças e áreas de lazer, assim como a circulação de pessoas nessas localidades. Também fica proibida a realização de atividades econômicas na faixa litorânea e orlas.

Para fazer cumprir essas medidas, da parte da Prefeitura, integraram a fiscalização órgãos da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) – Defesa Civil Municipal, Guarda Municipal de Aracaju (GMA), Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) e a Superintendia Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) -, além da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e a Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde.

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, reforça que o ideal seria não haver necessidade de fiscalização e que a população contribuísse com a ação.

“Mas, infelizmente, ainda precisamos agir por meio de medidas como essa para conscientizar parte das pessoas que ainda insiste em descumprir os cuidados de prevenção. Nosso foco é, sobretudo, orientar, promovendo o respeito às determinações. O principal objetivo é salvaguardar vidas”, pontua o secretário.

As equipes percorreram as praias situadas na faixa litorânea de Aracaju. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, o maior contingente de pessoas foi encontrado na Coroa do Meio, Aruana e na rodovia Inácio Barbosa (antiga José Sarney).

“Na Coroa do Meio, por exemplo, quando chegamos, tinha pessoas já montando uma barraca. Durante todo o dia, encontramos um número significante de pessoas descumprindo a determinação. Apesar de todas terem atendido nossa orientação de voltar para suas casas, algumas delas afirmaram que não tinham conhecimento. É preciso destacar que todas as medidas foram informadas por diversos canais de comunicação, massivamente. Portanto, nosso pedido é que a população se atente e contribua para um bem comum”, frisa o coordenador.

Assim como ocorreu nesta quarta, no próximo sábado e domingo, dias 20 e 21, as equipes retornaram aos locais de maior movimentação, onde intensificarão as ações de monitoramento e orientação à população.

Toque de recolher

Com o toque de recolher, válido até o domingo, estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar o expediente às 18h. Os supermercados funcionam até às 19h. Apenas atividades essenciais poderão permanecer abertas após das 20h, com exceção para os serviços de entrega de restaurantes, bares, lanchonetes e similares que estão autorizados a funcionar com o sistema delivery.

Durante a semana, salões de beleza, barbearias, academias de ginástica, além de bares e restaurantes continuam com a capacidade reduzida para 30%. Demais estabelecimentos podem receber até 50% de público. Igrejas e templos religiosos permanecem com a capacidade de 30%. Eventos de qualquer tipo permanecem proibidos até o dia 21 de março.

A partir das 18h, as viaturas da GMA fiscalizarão o fechamento do comércio, levando em consideração as medidas estabelecidas nos decretos do governo Estadual e Municipal. A partir das 20h, quando começa o período determinado para o toque de recolher, também haverá ação ostensiva da Guarda em diversos locais da cidade, para que as pessoas que ainda estiverem circulando sejam orientadas a voltar para casa.

Foto: Marcelle Cristinne