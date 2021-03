Prefeito Weldo Mariano assinou protocolo de intenção para aquisição de vacinas contra Covid-19









19/03/21 - 09:35:16

Na tarde de quinta-feira, 18/03, o Prefeito Weldo Mariano assinou o Protocolo de Intenções para aquisição de vacinas contra a Covid-19 no Município de Canindé de São Francisco, após aprovação do Projeto de Lei nº 180/2021 por parte da Câmara Municipal.

Com a assinatura do Prefeito, sancionando a Lei que torna o Município de Canindé de São Francisco apto para compra das vacinas, todo o processo de aquisição se dará por meio do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (CONECTAR). A Lei 180/2021 autoriza ainda a abertura de dotação orçamentária para as finalidades da aquisição com base no art. 8º da Lei Federal 1.107/2005.

É importante destacar que Canindé de São Francisco, assim como todos os demais Municípios de Sergipe que pretendem adquirir as vacinas, firmou acordo entre a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) que é o representante jurídico constituído legalmente para finalidade das compras do imunizante. O setor Jurídico da Administração Municipal cuidou da parte que respalda legalmente e na forma da Lei todo o processo.

O número de vacinas que serão compradas dependerá de um estudo por parte da Secretaria Municipal de Saúde, órgão técnico e responsável pela demanda de enfrentamento e combate para não proliferação da Covid-19 no Município. A Lei 180/2021 também prevê a aquisição equipamentos, insumos e medicamentos que amplia e fortalece a política de combate. Todo processo de aquisição se dará por meio do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (CONECTAR).

O Prefeito já encaminhou ao Consórcio a Lei sancionada. No dia 22 de março de 2021, às 15h, acontecerá a realização da Assembleia Geral de constituição do CONECTAR (Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras), iniciando assim a fase final de compras da vacina.

Por Adeval Marques

Foto Ascom