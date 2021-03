Socorro inicia vacinação de idosos acima de 75 anos nesta sexta-feira, 19









19/03/21 - 13:20:06

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta sexta-feira, 19, a vacinação para os idosos acima de 75 anos ou mais contra a covid-19.

Para atender ao público dessa faixa etária, o município destinou 13 Unidades Básicas de Saúde para aplicar o imunizante, além da sede da própria secretaria, das 08 às 12h.

O avanço no calendário de vacinação foi possível graças a nossa remessa retirada no final da tarde dessa quinta-feira, 18, na Secretaria de Estado da Saúde, em Aracaju. Para Nossa Senhora do Socorro foram destinadas 3.060 doses, sendo 1.000 para a primeira dose.

Lembrando que, no ato de vacinação, o idoso deve apresentar o RG, CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação.