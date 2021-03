Universidade Tiradentes auxilia no combate à pandemia em Sergipe









19/03/21 - 11:55:29

O mês de março traz consigo o peso da pandemia em Sergipe. Em 2020, no dia 14 deste mês, o estado registrava o primeiro caso de covid-19 e se iniciava uma mudança de hábitos e de relações sociais e econômicas que ainda causam estranhamento e medo.

Em 2021, março marca a segunda onda pandêmica no estado. Em Aracaju, somente nesta terça-feira (16), foram 12 óbitos por covid-19. Já são mais de 81 mil casos confirmados e a taxa de ocupação em leitos municipais de enfermaria ultrapassa os 79%, conforme dados da Secretaria Municipal da Saúde.

Imersa nessa realidade e participante ativa das mudanças sociais da capital desde sua fundação, a Universidade Tiradentes promove ações que auxiliam no combate à pandemia.

Desde o início, o corpo docente dos cursos de Saúde está à disposição para auxiliar órgãos governamentais e a sociedade nesse trabalho. Foram feitas doações de Equipamento de Proteção Individual (EPI) às Secretarias de Saúde dos estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Um total de 11 mil luvas de procedimentos, 25 mil máscaras cirúrgicas triplas, além de três mil litros de álcool gel 70%.

Para Sergipe, foram adquiridas 15 mil máscaras cirúrgicas (modelo triplo e descartável) e 11 mil luvas de látex (para uso em procedimento). Ainda na área de biossegurança, o curso de Farmácia da Unit dedicou sua expertise científica e tecnológica na produção de 600 quilos de álcool gel, os quais foram doados à Secretaria de Segurança Pública.

UTI

Também em Sergipe, a Unit investiu R$ 3 milhões, em parceria com a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, na implantação de 20 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (sendo dois de isolamento total) e na reforma dos 29 leitos de enfermaria, ampliado a capacidade de atendimento da unidade hospitalar.

Capacitação

O conhecimento a serviço do ampliar de horizontes das pessoas, missão da Unit, também esteve presente nas ações. Por meio dela, docentes, acadêmicos e profissionais da Instituição se somaram a ações de vacinação da Secretaria Municipal da Saúde; capacitou profissionais que atuaram no Hospital de Campanha de Sergipe; auxiliou no treinamento de cerca de 200 profissionais do Hospital Cirurgia da linha de frente no atendimento de pacientes do Covid-19 por meio de empréstimo de um simulador endotraquial, aparelho utilizado no tratamento de problemas pulmonares; antecipou colação de grau de estudantes da área de saúde.

Rosane Milet foi uma das docentes da Unit que ministrou a capacitação. Ela afirmou que a experiência foi um momento diferenciado em sua trajetória na Enfermagem porque contribuiu com conhecimento no combate à covid-19.

“É um momento ímpar na minha caminhada profissional, uma vez que posso contribuir com conhecimento técnico-científico. A Universidade está desempenhando um papel fundamental no enfrentamento desta crise sanitária com a disponibilização de professores para capacitação de agentes de saúde pública”, afirmou.

